Eurocup: Ulm gegen Galatasaray und Roter Stern

Ulm. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Barcelona. Galatasaray gewann den Wettbewerb 2016, Belgrad ist der einzige EuroCup-Teilnehmer, der in der vergangenen Saison in der Königsklasse EuroLeague am Start war. Weitere Ulmer Gegner in der Gruppe A sind Germani Brescia Lonessa aus Italien, Morabanc Andorra und AS Monaco.

«Das ist eine sehr spannende Gruppe, weil wir mit Istanbul und Belgrad auf zwei absolute Traditionsteams treffen, mit denen wir uns schon tolle Duelle geliefert haben, und mit Brescia, Andorra und Monaco drei Clubs kennenlernen werden, die in der letzten Saison hohe Klasse bewiesen haben, uns aber noch eher unbekannt sind», sagte Ulms Trainer Thorsten Leibenath.

In der Hauptrunde treten die 24 Teams zwischen dem 3. Oktober und dem 19. Dezember in vier Sechsergruppen gegeneinander an. Nach jeweils fünf Hin- und Rückspielen erreichen die besten vier Teams jeder Gruppe das Top16. Die zweite Gruppenphase mit vier Vierergruppen beginnt am 2. Januar 2019, die jeweils zwei besten Clubs ziehen ins Viertelfinale ein. Diese acht Teams ermitteln dann jeweils im Playoff-Modus «Best of three» vier Halbfinalisten, die dann wiederum im gleichen Modus die beiden Finalisten ausspielen.