„Et voilà, ich wurde Hirtin“

Müsste man den Umbrisch-Provenzalischen Markt (UPM) in Tübingen mit nur einer Farbe beschreiben, wäre eine mögliche Antwort: violett. Die Artischockenblüten ziehen Jahr für Jahr Hummeln und Hobbyfotografen an und der vielbeschworene Lavendel fügt sich in die sowieso schon pastellfarbene Altstadt. In dieser Lila-Lavendel-Laune fühlt sich auch Brigitte Rolland wohl. Die Französin zählt in diesem Ja...