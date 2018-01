„Es war doch nur eine Frau“

Freiburg. Brutal und ohne Reue“ – so beschreiben griechische Ermittler Hussein K., der in Freiburg wegen des Sexualmords an der 19-jährigen Studentin Maria L. vor Gericht steht. Schon im Mai 2013 hatte der junge Mann auf der griechischen Insel Korfu eine junge Frau fast umgebracht – und wurde dafür zu zehn Jahren Haft verurteilt. Dass er dennoch wenig später als Flüchtling in Deutschland Aufnahme finden konnte, ist nicht nur Behördenversagen geschuldet – es wirft auch ein Schlaglicht auf die griechische Schuldenkrise und die Regierung des Linkspopulisten Alexis Tsipras.

Spyridoula Chaidou wird die Begegnung mit Hussein K. nie vergessen. Das war in den ersten Morgenstunden des 26. Mai 2013. Die 20-Jährige, die auf Korfu Geschichte studierte, hatte mit Freunden in einer Bar gefeiert und war nun, gegen 2.20 Uhr am Sonntagmorgen, auf der schmalen Küstenstraße am Rand der Altstadt unterwegs nach Hause. „Da stand er plötzlich vor mir.“ Der Angreifer entreißt ihr die Handtasche. Ein Auto kommt vorbei, Spyridoula ruft um Hilfe. Da packt er sie, drückt sie ans Geländer der Küstenstraße. Dahinter ist eine fast senkrecht abfallende Mauer, acht Meter tiefer brandet das Meer an felsige Klippen. Der Angreifer versucht, Spyridoula kopfüber in die Tiefe zu stürzen. Die junge Frau klammert sich an das Geländer. Verliert den Halt.

Dass sie den Sturz überlebt, gleicht einem Wunder. Ein Busch in der Mauer dämpft ihren Fall, statt auf den Klippen landet sie unten am Meer in einer kleinen Kuhle aus Sand und Kieseln. „Ich habe noch im Fallen gedacht: Du musst das überleben, du darfst nicht mit dem Kopf aufschlagen“, erinnert sich Spyridoula. Schwer verletzt kann sie sich zurück zur Straße schleppen, wo sie von einer Polizeistreife gefunden wird.

Zehn Stunden nach der Tat wird Hussein K. festgenommen. Spyridoula Chaidou identifiziert ihn im Krankenhaus als den Angreifer. Er gesteht die Tat – ohne Anzeichen von Reue, wie sich einer der griechischen Ermittler erinnert. Hussein K. fragt im Verhör, „was das alles soll, es war doch nur eine Frau“.

Sechs Monate zuvor hatte Hussein K. in Griechenland Asyl beantragt. Er gab sich als Afghane aus, nannte den 1.1.1996 als Geburtsdatum. Demnach wäre er bei der Tat 17 Jahre alt gewesen – eine Lüge. Im Februar 2014 wird er wegen versuchten Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt, die Höchststrafe im Jugendstrafrecht. Doch schon Ende Oktober 2015 kommt er frei, durch ein Gesetz, das man in Griechenland „Gesetz Paraskevopoulos“ nennt, benannt nach dem damaligen Justizminister Nikos Paraskevopoulos. Es ist eine der ersten großen „Reformen“ der Regierung des Linkspremiers Alexis Tsipras. Vordergründig geht es darum, überfüllte Gefängnisse zu entlasten.

Das Land steht damals am Höhepunkt der Schuldenkrise. Tsipras führt schwierige Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern. Mit der Amnestie will die Regierung ihren Anhängern wohl ihre linke Gesinnung demonstrieren. 2015 wurden aufgrund des Gesetzes 1703 Häftlinge entlassen, unter ihnen Hussein K. Bis heute kamen haben mehr als 10 200 Straftäter frei.

Für Ex-Justizminister Paraskevopoulos sind Freiheitsstrafen nur die Ultima Ratio. „Wir wollen nicht, dass Teenager stigmatisiert werden“, sagte der Minister. Es gebe in den griechischen Gefängnissen „Leute, die dort nichts zu suchen haben“. Ob er Gefangene wie Hussein K. meinte? Am 31. Oktober 2015 wird er entlassen, mit der Auflage, sich einmal im Monat bei der Polizei zu melden. Das macht er nur einmal – und setzt sich sofort nach Deutschland ab. Am 12. November 2015 beantragt er in Freiburg Asyl. Erst sechs Wochen später schreiben die griechischen Behörden ihn zur Fahndung aus – aber nur national. Es gibt keinen internationalen Haftbefehl und keine Eintragung in europäische Datenbanken. Die deutschen Behörden haben keine Chance, von der Fahndung zu erfahren.

Dass die Vorgeschichte überhaupt aufgedeckt wurde, ist Maria-Eleni Nikolopoulou zu verdanken. Sie war 2013 in Korfu als Verteidigerin für Hussein K. bestellt worden. Auf Zeitungsfotos erkennt sie im mutmaßlichen Täter von Freiburg ihren Ex-Mandanten. Sie habe ihn als „kalt“ und „gefühllos“ erlebt, erinnert sich die Anwältin. Er habe keine Spur von Reue gezeigt.

Spyridoula Chaidou verbrachte nach ihrem Zusammentreffen mit Hussein K. fast drei Wochen in der Klinik, die junge Griechin wurde drei Mal operiert. Schon im Krankenhaus plagte die Studentin eine Vorahnung. Sie vertraute sich am Krankenbett ihrem akademischen Lehrer an, Dimitris Metallinos an: „Herr Professor, ich fürchte mich sehr, was passieren wird, wenn er aus dem Gefängnis kommt.“ Metallinos erinnert sich: „Ich sah die Angst in ihren Augen.“

Es ist der frühe Morgen des 16. Oktober 2016, als Hussein K. in Freiburg an einem Uferweg an der Dreisam seinem nächsten Opfer begegnet. Die 19-jährige Studentin Maria L. überlebt das Aufeinandertreffen nicht.