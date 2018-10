Es scheppert wieder

Der dickste Brocken kommt gleich zum Auftakt: Gegen Vorjahres-Vize FC Bayern München starten die U 19-Basketballer der Young Tigers Tübingen am Sonntag (14 Uhr) in die Saison der Nachwuchs-Bundesliga NBBL. „Bayern wird auch in diesem Jahr wieder um die Meisterschaft spielen“, sagt Tigers-Trainer Dominik Daub. Den FCB-Nachwuchs coacht der frühere Erstliga-Trainer Andreas Wagner, Assistent ist Ex-N...