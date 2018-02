Es ist noch nichts entschieden

Als eine der fünf Modellkommunen ist Herrenberg beim Pilotversuch für eine bessere Luftqualität in der Stadt dabei. Am Montag hatten sich OB Thomas Sprißler und der Erste Bürgermeister Tobias Meigel zum ersten Gespräch mit dem Bund in Bonn getroffen. Herrenberg denkt an ein ganzes Bündel von Projekten, um die Luft sauberer zu machen.Insbesondere hat die Stadt die hohe Verkehrsdichte in der Innens...