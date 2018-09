Es geht nur gemeinsam

Berlin. Denn die grundsätzlichen Probleme in der frühkindlichen Bildung machen nicht an den Grenzen der Bundesländer Halt. So gibt es von Rostock bis zum Bodensee Kinder aus Migrantenfamilien, die kaum Deutsch sprechen und nur in der Kita die Chance haben, früh gefördert zu werden. Auch ähnelt sich im gesamten Bundesgebiet die Situation der Kitaleitungen: Die meisten sind voll eingespannt in die Gruppenbetreuung und haben kaum Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben. Das „Gute-Kita-Gesetz“ dürfte helfen, diese Probleme etwas zu lindern.

Ein großer Wurf ist die Initiative aus dem Hause Giffey dennoch nicht. Denn das Gesetz hat einen Konstruktionsfehler: Es gibt den Bundesländern keine verbindlichen Ziele beim Qualitätsausbau vor. So kann Land für Land weitgehend selbstständig entscheiden, ob es das Geld beispielsweise für mehr Sprachförderung, für die Verbesserung des Betreuungsschlüssels oder gar für weitere Gebührenbefreiungen ausgibt. Der derzeitige Flickenteppich in Deutschland bleibt also bestehen.

Wie nötig aber ein gemeinsames Vorgehen wäre, zeigt das größte Problem, mit dem die Kitas derzeit zu kämpfen haben: der Fachkräftemangel. Dem ist aber nur durch ein ganzes Bündel an Maßnahmen beizukommen – die Erzieher müssen besser bezahlt werden, für die Ausbildung muss es eine Vergütung geben, und Menschen aus anderen Berufen sollten bessere Umschulungsmöglichkeiten erhalten. Das alles ist zu schaffen. Aber nicht von einem einzelnen Bundesland allein.