Ertappter Dieb wehrt sich massiv

Gegen sein Festhalten wehrte sich ein Dieb am Freitagabend in einem Warenhaus in der Karlstraße. Als der 29-Jährige gegen 19.30 Uhr von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, bewarf er diesen mit einer eingesteckten Parfümflasche und stieß ihn zur Seite. Als ein zweiter Detektiv ihn festhalten wollte, wehrte er sich so stark, dass beide in eine Auslage mit Trolleys stürzten. Auch am Boden liegend wehrte er sich bis zum Eintreffen der Polizei weiter. Beide Detektive wurden leicht verletzt.