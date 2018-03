Erste Frau an der Spitze des Staatstheaters

Karlsruhe. Sie löst Michael Fichtenholz ab, der von der Spielzeit 2018/19 an die Operndirektion am Opernhaus Zürich leitet. Das teilte das Badische Staatstheater am Dienstag mit. Mit Braunger komme in der kommenden Spielzeit 2018/19 ein bestens vernetzter Musiktheater-Profi mit großer Sängerkenntnis ans Haus, hieß es. Außerdem bekomme auch das Volkstheater mit Stefanie Heiner eine neue Leitung. Die Theaterpädagogin aus Hessen folgt auf Beata Anna Schmutz, die ans Nationaltheater Mannheim wechselt. Heiner war zuletzt in Weimar tätig.