Erste Fahrverbote in Stuttgart zum Jahresende möglich

Berlin. Fahrverbote für ältere Diesel-Pkw sind in Stuttgart noch in diesem Jahr möglich. Für einen neuen Luftreinhalteplan seien „ungefähr sechs Monate plus eine Frist für die Umsetzung“ erforderlich, sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) der SÜDWEST PRESSE.

Er reagierte damit auf das lange erwartete Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu den Diesel-Fahrverboten in Stuttgart und Düsseldorf. Danach haben die Städte grundsätzlich das Recht, solche Verbote zu verhängen. Allerdings muss dabei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Euro-5-Diesel dürfen frühestens ab dem 1. September 2019 mit Verkehrsverboten belegt werden. Für ältere Fahrzeuge ist das früher möglich; ein Datum hierfür legten die Leipziger Richter nicht fest. Zudem muss es Ausnahmen etwa für Handwerker und Anwohner geben.

Auch Hermann will den Lieferverkehr ausnehmen. Für Euro-5-Diesel sprach er von Fahrverboten „Ende 2019“. Dies gelte für alle Städte, in denen die Grenzwerte für Stickoxid nicht eingehalten werden, auch etwa für Reutlingen.

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) sprach von einer „Blamage für den Gesetzgeber“. Die Bundesregierung habe es versäumt, mit der blauen Plakette Klarheit zu schaffen. „Die Städte in Deutschland, auch Stuttgart, fühlen sich allein gelassen“, so Kuhn.

Die Bundesregierung will Fahrverbote unbedingt vermeiden. Dazu wolle der Bund die Kommunen etwa mit dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ unterstützen, sagte der geschäftsführende Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU). Im Gegensatz zu Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) will er keine blaue Plakette einführen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigt zur Plakette aber einen neuen Anlauf im Bundesrat an. So will er einen bundesweiten Flickenteppich in Sachen Fahrverboten vermeiden.