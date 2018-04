Erotisch aufgeladene Blechquader

Tübingen. Ganz ungewohnte neue Töne werden in der Tübinger Kunsthalle angeschlagen. Und das liegt ganz gewiss an der gerade frisch gekürten Direktorin Nicole Fritz, die angetreten ist, das Image dieser bisher meist auf unbedingte Seriosität und Contenance bedachten altehrwürdigen Institution am Philosophenweg aufzupolieren, um so das Haus für eine jüngere Publikumsschicht zu öffnen und attraktiv zu machen.

So wird man jetzt gleich mit dem ziemlich abgefahren und flott klingenden Slogan „Sexy and Cool“ begrüßt. Nur bezieht sich dieser Ausstellungstitel beileibe nicht etwa auf eine trendige Fashionshow à la Karl Lagerfeld oder Jean Paul Gaultier, sondern es geht hier um die Aufdröselung, Aufbereitung und Weiterführung der immer äußerst kühl und streng gewandeten und auch stets sehr distinguiert auftretenden Kunstsparte der Minimal Art.

Geht das überhaupt, dass die eisernen Bodenplatten von Carl Andre oder auch Donald Judds Blechquader erotisch aufgeladen rüberkommen? Nicole Fritz macht es tatsächlich möglich, indem sie beispielsweise einen Film der Schweizer Künstlerin Sylvie Fleury von 1997 einspielen lässt, in dem hochbeinige Mannequins mit High Heels über besagte Bodenplatten tänzeln und stolzieren. Und Coolness kann schon aufkommen, wenn man verfolgt, wie Ausstellungsbesucher in die Tuchobjekte des Minimal-Art-Altmeisters Franz Erhard Walther einsteigen und darin besondere Raumerfahrungen machen.

Aber Nicole Fritz will mit ihrer Sexy-and-Cool-Schau vor allem eines klarmachen, dass nämlich auch den unterkühltesten geometrischen Mustern emotionale Momente innewohnen. Wie die nun aus diesen Primary Structures herausgekitzelt werden können, das verstehen am besten die weiblichen Kunstakteure. Wer es wie die 1973 in Treviso geborene italienische Plastikerin und Installationskünstlerin Lara Favaretto versteht, simples farbiges Faschings-Konfetti zu wunderbaren großvolumigen Kunstquadern zu pressen, der hat schon alle Sympathien des Publikums gewonnen.

Und wer wie die 1965 in Wiesbaden geborene Christiane Löhr ein hauchzartes, aus tausend Distelsamen unter einem Haarnetz verspanntes kreisrundes gelblich schimmerndes Wandgebilde fertigen kann, der macht deutlich, welches Gefühlspotential in einem minimalistischen Kunstobjekt gespeichert sein kann. Burkhard Meier-Grolman

Info Bis 1. Juli in der Tübinger Kunsthalle, Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr.