Ermittlungen gegen Bürgermeister eingestellt

Hechingen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen am Freitag. Harry Ebert (AfD) hatte bei der Hauptversammlung der Feuerwehr der Kleinstadt im Frühjahr 2017 die Uniform eines Branddirektors getragen, obwohl er keiner ist. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass Ebert die Uniform zwar zu Unrecht getragen hatte. Es sei aber nicht nachweisbar gewesen, dass er dies wusste und vorsätzlich gehandelt habe, sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.

In Burladingen hatte zuletzt der Eintritt des Rathauschefs in die AfD für Unruhe gesorgt - manche fordern deshalb seine Abwahl. Ebert ist erster AfD-Bürgermeister in Baden-Württemberg. Er befindet sich in der dritten Amtszeit und war nach eigenen Angaben auch schon als Bürgermeister in die CDU ein- und später wieder ausgetreten. Damals habe niemand Neuwahlen gefordert, sagte er unlängst.