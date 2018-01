Ermittler suchen nach Ursache für Busunfall

Eberbach. Nach dem Schulbus-Unfall in Eberbach haben erste Ermittlungen noch kein klares Bild der Ursache ergeben: „Der Sachverständige hat sich den Bus angeschaut“, sagte Polizeihauptkommissar Christoph Kunkel in Mannheim. Auch erste Zeugen seien gehört worden. Das werde eine ganze Weile dauern, meinte er. Derweil konnten die meisten Kinder und Jugendlichen, die nach dem Unfall im Eberbacher Krankenhaus eingeliefert wurden, wieder nach Hause entlassen werden. Ein Jugendlicher sei aber laut Aussage des Leitenden Notarztes, Dr. Patrick Schottmüller, noch in „sehr kritischem Zustand“. Er liegt in der Heidelberger Universitätsklinik.

Der Schulbus war am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr von der Straße abgekommen, hatte mehrere Fahrzeuge gerammt und war frontal gegen die Wand eines Wohn- und Geschäftshauses geprallt. Die Polizei schätzt die Höhe der Sachschäden an den Fahrzeugen und dem Gebäude auf mehr als 200 000 Euro.

Die Behörden wollen jetzt unter anderem wissen, warum der voll besetzte Bus in einer abschüssigen leichten Linkskurve von der regennassen Fahrbahn abkam. Der bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzte Bus-Fahrer sollte laut Kunkel eigentlich schon gestern vernommen werden. Ob es hier Erkenntnisse gab, ist nicht bekannt.

Derweil sitzt der Schock in Eberbach noch tief – gerade bei den Anwohnern. Einer von ihnen ist Peter Emig. Er war einer der hilfsbereiten Nachbarn, die versuchten zu helfen, noch bevor der erste Rettungswagen an der Unfallstelle eintraf. Seine Partnerin sei nach dem lauten Knall aus dem Bett gesprungen. Sein Sohn setzte einen Notruf ab. Er selbst zog sich schnell etwas an und lief auf die Straße: „Als ich den Bus gesehen habe, hat mich fast der Schlag getroffen.“

Die ersten Kameraden der Eberbacher Feuerwehr waren keine fünf Minuten nach der Alarmierung vor Ort, weil es zum Feuerwehrhaus nicht weit ist. Und auch nicht zur GRN-Klinik in Eberbach in nur 300 Metern Entfernung. So waren ein Rettungswagen und der erste Notarzt noch schneller da. Dieser löste den Großalarm aus. Die insgesamt 44 Verletzten seien in 50 Minuten versorgt und in die Krankenhäuser gebracht worden, lobte der Leitende Notarzt Schottmüller den Einsatz. Vier Jugendliche und zwei Erwachsene würden sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr befinden.

Gestern Mittag zeugte am Unglücksort nur noch eine mit Brettern vernagelte Schaufensterfront eines Elektrofachgeschäfts von dem Aufprall. Arbeiter reparierten die Straße. Am Hohenstaufen-Gymnasium hatte man schon am Tag des Unfalls versucht, für etwas Normalität zu sorgen. Zwar waren auch Schüler des Gymnasiums unter den Opfern. Dennoch sagte die Schulleitung eine für den Abiturjahrgang gedachte Theateraufführung nicht ab. Normalität sei wichtig für die Verarbeitung der Ereignisse, war man sich sicher. by/mabi/rho/dpa