Erinnerung an die Ereignisse vor 85 Jahren · Wunsch nach einem zentralen Ort des Gedenkens

Am 30. Januar 1933 war Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Die KPD rief daraufhin zum Generalstreik auf. Noch am Abend versammelten sich in der Langasshalle mehr als 200 Arbeiter und Handwerker. Am nächsten Tag startete von dort aus der Demonstrationszug. „Ohne die Halle“, sagt Jürgen Jonas, „hätten die Linken niemals so großen Zulauf gehabt.“Rund 120 Menschen waren es am Samstagvormittag, d...