Erhöhung auf 9,35 Euro

Berlin. Überraschend hat die Mindestlohnkommission vorgeschlagen, die Lohnuntergrenze nicht in einer, sondern in zwei Stufen zu erhöhen: Am 1. Januar 2019 soll der Mindestlohn von derzeit 8,84 EUR wie erwartet auf 9,19 EUR pro Stunde steigen, ein Jahr danach nochmals auf 9,35 EUR. Damit werden auch die hohen Tarifsteigerungen in der Metall- und Bauindustrie sowie im Öffentlichen Dienst berücksichtigt, die in den letzten Monaten vereinbart wurden.

Der Mindestlohn war Anfang 2015 mit 8,50 EUR pro Stunde vom Bundestag eingeführt worden. Bei der Erhöhung soll sich die Politik nicht mehr einmischen. Vielmehr ist es die Aufgabe der Kommission, ihn alle zwei Jahre zu überprüfen. Maßstab ist die Entwicklung der tariflichen Stundenlöhne in den beiden Jahren zuvor. Daneben soll unter anderem berücksichtigt werden, dass die Beschäftigung nicht gefährdet wird.

In der Kommission sitzen je drei Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Hinzu kommt derzeit als Vorsitzender Jan Zilius, Ex-Justiziar der IG Bergbau + Energie und Vorstandsmitglied des RWE. Da Beschlüsse mit Zweidrittel-Mehrheit gefällt werden müssen, kann keine Seite die andere überstimmen.

Die Erhöhung in zwei Schritten ist wohl ein Entgegenkommen der Arbeitgeber gegenüber dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Er steht unter Druck von Mitgliedsgewerkschaften, die eine stärkere Erhöhung forderten. Bei der ersten Überprüfung vor zwei Jahren hatte es nur eine Erhöhung auf einen Schlag gegeben.

Vom Mindestlohn profitieren etwa 4 Mio. Arbeitnehmer, die 2014 weniger als 8,50 EUR pro Stunde verdienten. Im April 2017 gab es nach Untersuchungen des Statistischen Bundesamts 1,4 Mio. Jobs, die mit 8,84 EUR bezahlt wurden. Weitere 800 000 Arbeitnehmer bekamen weniger, obwohl sie eigentlich Anspruch auf den Mindestlohn gehabt hätten. Auf eine viel höhere Zahl kam das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) aufgrund der Befragung von Arbeitnehmern: Danach wurde 1,8 Millionen die Mindestvergütung vorenthalten.

„Jeder, der sich nicht an das Gesetz hält, ist kein anständiger Arbeitgeber“, kritisierte Steffen Kampeter, der als Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeber-Spitzenverbands BDA in der Kommission sitzt. Dies sei kein Kavaliersdelikt. Die Arbeitgeber unterstützten mehr zielgerichtete Kontrollen. Dafür ist der Zoll zuständig. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat zugesagt, 1400 neue Beamte einzustellen.

Laut Statistischem Bundesamt erhielten 2017 in Ostdeutschland 300 000 Arbeitnehmer den Mindestlohn. Das waren 6 Prozent aller Beschäftigten. Im Westen waren es nur 3 Prozent. Gut die Hälfte von ihnen hatte einen Minijob. Auch Teilzeitbeschäftigte bekommen oft Mindestlohn.

Den Vorschlag der Kommission muss jetzt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) per Verordnung umsetzen. Er hat allerdings keinen Einfluss mehr auf die Höhe, sondern könnte den Mindestlohn nur unverändert lassen. Heil begrüßte den Vorschlag: Die Erhöhung in zwei Stufen mache insgesamt 5,8 Prozent aus, was die gute Wirtschaftsentwicklung widerspiegele. Er werde ihn „mit Vergnügen“ umsetzen.