Ergenzingen verteidigt die Tabellenspitze

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Balingen – FC Rottenburg 4:2 (1:2). Von Beginn an drückte der Oberliga-Absteiger Balingen die Rottenburger mit aggressivem Pressing in die eigene Hälfte – einziges Mittel: schnelles Umschalten durch lange Bälle in die Spitze. Und das gelang hervorragend. Rafael Ferraz schoss den FCR mit einem Doppelpack (4., 31.) mit 2:0 in Führung. „Das war zu diesem Zeitpunkt sch...