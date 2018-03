Ergenzingen siegt im Stadtduell

Das Finale um die Meisterschaft gegen den VfL Sindelfingen rückt näher für den TTC Ergenzingen: In einem hochklassigen Derby der Verbandsklasse setzte sich der TTC gegen den abstiegsbedrohten Lokalrivalen TV Rottenburg mit 9:6 durch und bleibt mit 26:4 Punkten Tabellenführer. Am 7. April steigt in Sindelfingen beim Zweiten (21:3) der Showdown um den Titel. Vorher müssen die Ergenzinger aber noch ...