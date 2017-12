Erfolgreicher Druck

Insofern ist jede Meldung, dass es weniger derartige Delikte gibt, eine Beruhigung. Auch wenn das Bundeskriminalamt noch keine endgültigen Zahlen für das laufende Jahr mitteilen kann, scheint sich nach einer langen Zeit der Zunahme der Abwärts-Trend zu verstetigen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Zum einen wurde im Frühjahr eine Bande festgenommen, die für zeitweise jeden fünften Einbruch in Deutschland verantwortlich gemacht wurde. Außerdem suchen sich die organisierten Gruppen, die einen Großteil des Zuwachses der vergangenen Jahre ausmachten, neue Gebiete, etwa in Skandinavien. Der Aufklärungsdruck der Polizei scheint also Früchte zu tragen. Auch die Sicherungsmaßnahmen an Häusern – Riegel, Alarmanlagen, Videokameras – wurden wirksamer, wie sich bereits 2016 an der steigenden Zahl von nicht vollendeten Einbrüchen ablesen ließ. Inzwischen endet fast jeder zweite Einbruch damit, dass der Täter aufgibt.

Während Experten die Strafverschärfung für Einbrecher im Sommer eher als Symbolpolitik für eine verunsicherte Bevölkerung wahrnehmen, ist eines offenkundig: Eine Polizei, die in die Lage versetzt wird, ihre Arbeit gut zu machen, kann gegen Einbrecher mehr ausrichten, als der Ruf nach härteren Gesetzen es je könnte.