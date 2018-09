Enttäuschung zum Abschluss

Beim siebten und letzten Saison-Rennwochenende des ADAC-GT-Masters blieben die hohen Erwartungen von Sebastian Asch auf seiner Heimstrecke unerfüllt, auf der er die bisher größten Erfolge seiner Karriere feiern durfte: seine Meistertitel in den Jahren 2012 und 2015.

Nach einer schwierigen Saison hatten sich Asch und sein Teamkollege Luca Stolz einen positiven Abschluss vorgenommen. In ihrem Mercedes-AMG GT3 des Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing starteten sie stark: Platz 2 im trockenen ersten Freien Training und Platz 5 im Regen der zweiten Session. Diese Leistung nahmen sie jedoch nicht in die Qualifyings mit, wo die Ränge 12 und 21 folgten. Auch in den Rennen lief’s nicht so recht: Während die beiden im ersten Lauf kurz vor Schluss mit einem Reifenschaden ausschieden, sahen sie die Zielflagge am Sonntag auf Rang 16.

Die Saison beendete Asch auf Rang 15 der Meisterschaftswertung. „Wir beide wollten einen guten Saisonabschluss zeigen, doch leider hat sich das Rennen nahtlos in den Rest der Saison eingefügt“, sagte Asch. „Am Start bin ich überraschend gut durchgekommen, obwohl es das erwartete Schlachtfeld gab. Gegen Ende des Rennens haben wir noch Schwierigkeiten mit der Servolenkung bekommen und Luca hat das Auto schließlich auf Platz 16 ins Ziel gefahren.“