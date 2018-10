Stuttgart. Im November 2018 jährt sich das Ende des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Die Württembergische Landesbibliothek (WLB) Stuttgart bereitet derzeit eine Ausstellung vor, die am Donnerstag, 11. Oktober, eröffnet wird. Der Titel ist „1918: Zwischen Weltkrieg und Revolution. Ein Entscheidungsjahr für Deutschland“. Die WLB präsentiert teilweise erstmals gezeigte Sammelstücke, die einen Einblick in die Voraussetzungen, Stimmungen, Wendepunkte und Folgen dieses ereignisvollen Jahres im Deutschen Reich geben. Zu sehen sind Bücher, Broschüren und Zeitungen, Plakate, Fotografien, Postkarten, Flugblätter und andere Dokumente der Zeit wie auch Materialien, die als Ersatzstoffe dienen mussten.

Den Anfang bildet die Vorgeschichte des letzten Kriegsjahres: An der Ostfront schwiegen infolge der Russischen Revolution seit Dezember 1917 die Waffen. Viele Deutsche schöpften neuen Mut, dass es doch noch zu einem siegreichen Ende des Krieges kommen könnte. Im selben Jahr waren jedoch die USA auf Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten. Dadurch gerieten das Deutsche Reich und seine Verbündeten im Laufe des Jahres 1918 immer mehr in die Defensive.

800 000 Hungertote

Bei Kriegsende litten große Teile der Bevölkerung an Unterernährung, etwa 800 000 Menschen starben während des Kriegs in Deutschland an Hunger. Auch in Stuttgart wurden Rationierungsmarken verteilt. Die Lebensmittelknappheit wurde für breite Kreise zum beherrschenden Thema. Die Stimmung der Bevölkerung bewegte sich zwischen Durchhaltewillen und Friedenssehnsucht.

Die Oberste Heeresleitung vertrat nach wie vor die Position, dass ein Friede nur durch eine erfolgreiche letzte Entscheidungsschlacht erreicht werden könne. In aufwendigen Kampagnen wurde an den Durchhaltewillen der Bevölkerung appelliert. Unter weiten Teilen der Arbeiterschaft herrschte jedoch zunehmend Kriegsmüdigkeit und Friedenssehnsucht. In Stuttgart bedrohten Revolutionäre das Wilhelmspalais, das heutige Stadtpalais. Daraufhin floh der württembergische König Wilhelm II. in sein Jagdschloss Bebenhausen und verzichtete auf den Thron.

Vor der Ausstellungseröffnung findet um 20 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema mit dem Historiker Gerd Krumeich (Freiburg) und dem Politologen Georges-Henri Soutou (Paris) statt. Die Ausstellung ist bis zum 29. November zu sehen. Uwe Roth