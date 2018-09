Entscheidung über neue OB-Kandidatur kommt erst 2020

Stuttgart. «Ich werde Anfang 2020 sagen, ob ich nochmal kandidiere oder nicht», sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Das werde ich mir sorgfältig überlegen», daran habe sich nichts geändert. Der ehemalige Chef der Grünen-Bundestagsfraktion ist seit Anfang 2013 im Amt. Im Herbst 2020 steht in Baden-Württembergs Landeshauptstadt die nächste Oberbürgermeisterwahl an. Amtsmüde sei er nicht, betonte der 63-Jährige. «Ich mache meine Arbeit mit Leidenschaft. Und ich habe Freude an dem Amt.»

Eine Umfrage des Instituts Forsa, nach der 56 Prozent der Stuttgarter unzufrieden mit ihrem Stadtoberhaupt sind, kommentierte Kuhn so: «Das Geschäft ist so, dass es Rückenwind gibt und Gegenwind.» In einer ersten Reaktion hatte er schon auf unpopuläre Themen verwiesen, die er angepackt habe. «Damit erreicht man nicht nur Zuspruch - aber für die Stadt ist es in der Summe besser.» Sollte er nochmal antreten und wiedergewählt werden, seien für ihn unter anderem die Themen Mobilität und grüne Infrastruktur mit der Verbesserung des Innenstadtklimas sowie die Schaffung bezahlbaren Wohnraums die Herausforderungen für die kommenden Jahre in Stuttgart.