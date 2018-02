Eningen soll entlastet werden

Wie der Landkreis Reutlingen in einer Presseerklärung mitteilt, soll die Gemeinde Eningen künftig weniger Flüchtlinge aufnehmen als bisher.Der Landkreis betreibt in Eningen unter Achalm zur Unterbringung geflüchteter Menschen die Gebäude Mühleweg 5 und Am Kappelbach. In den Jahren 2015 und 2016 wurden dem Landkreis Reutlingen über 3000 Geflüchtete zugewiesen. Die Unterbringung von Geflüchteten is...