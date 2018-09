Engagiert gegen Rechts

Berlin. Als der Landtag von Sachsen-Anhalt am 31. August zusammenkam, richtete dessen Vizepräsident Wulf Gallert (Linke) einen Appell an die Abgeordneten. „Jeden Tag erleben wir, wie dünn die Decke der Zivilisation in unserer Gesellschaft inzwischen geworden ist“, sagte er und bat die Abgeordneten, „ein Zeichen von zivilisierter politischer Auseinandersetzung zu setzen“. Politiker aller Fraktionen klatschten, nur bei der AfD blieb es still. So steht es im Protokoll des Magdeburger Landtags.

Anlass der Debatte war ein Antrag der Rechtspopulisten, dem Verein „Miteinander“ die Landesmittel zu streichen. Die AfD sah in dessen Arbeit das Neutralitätsgebot verletzt. Tatsächlich ist die Arbeit gegen Rechtsextremismus seit 1999 der Auftrag von „Miteinander“. Derzeit beschäftigt der Verein 27 Menschen. Sie beraten Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt, recherchieren über rechtsextreme Strukturen und leisten Bildungsarbeit in Berufsschulen und Haftanstalten.

Nur wenige Tage später gaben sich in Chemnitz Politiker und Künstler die Klinke in die Hand. Erst kamen die Spitzen von SPD, Grünen und Linkspartei, um für „Herz statt Hetze“ zu demonstrieren. Zwei Tage später folgten Musiker rund um die Band Kraftklub und veranstalteten ein GratisKonzert, zu dem 65 000 Chemnitzer und Auswärtige sich versammelten. Ihr Versprechen war: „Wir sind mehr.“

Vereine wie „Miteinander“ müssen dieses Versprechen dann halten. Darauf machte Franziska Giffey (SPD) bei ihrem Besuch in Chemnitz aufmerksam: „Wenn alle Kameras weg sind und die Situation etwas ruhiger ist, dann steht die Frage: Was kommt danach?“ Die Familienministerin versprach: „Ihr bekommt Unterstützung, nicht nur ideell, sondern auch materiell.“

Zehntausende bringen sich bundesweit in mehr als 900 Initiativen ein. Ihre Ansätze sind vielfältig. Sie leisten Bildungsarbeit, beraten Kinder und Eltern von Rechtsextremen, veranstalten interkulturelle Frühstücke, manchmal bringen sie Alteingesessene und Zugewanderte auch in einer Zirkusschule zusammen.

In die linke Ecke gestellt

Der Bund unterstützt sie durch zwei Programme. Das Innenministerium hat das „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ eingerichtet, das als Ansprechpartner und Impulsgeber fungieren soll. Im Familienministerium gibt es das Programm „Demokratie leben!“, das in diesem Jahr 120,5 Millionen Euro an Projekte und Initiativen verteilt. In vielen Fällen kommen Landesmittel dazu. Und wenn ein Demokratiefördergesetz kommt – ein alter Vorschlag der SPD, den Giffey nach Chemnitz wieder aufgegriffen hat –, dürften die Mittel sogar noch mehr werden.

Zugleich macht die AfD den Initiativen das Leben schwer. „Die haben sich sehr auf uns eingeschossen“, sagt nicht nur Ricarda Milke vom „Miteinander e.V.“. Initiativen aus vielen Teilen des Landes berichten, dass die AfD ihre Arbeit diskreditiert. Günter Bressau ist Leiter beim „Demokratiezentrum Baden-Württemberg“, das ähnlich wie der „Miteinander e.V.“ die Demokratie vor Ort fördern will. Er beobachtet, dass diese Arbeit zusehends hinterfragt wird, seit die AfD im Landtag sitzt. Deren Ziel sei die gesellschaftliche Spaltung, sagt Bressau.

Bressau und Milke beobachten, dass sich etwas verändert hat im Land. „Der Rechtsruck, der die ganze Gesellschaft durchzieht, kommt natürlich auch bei uns an“, sagt Milke. Was 2014 noch als unsagbar galt, werde heute akzeptiert. Bressau zitiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der erschrocken diagnostiziert hat: „Deutschland spricht nicht, Deutschland brüllt.“

Günter Bressau ist sich sicher, dass die Verschärfung des Tons von der AfD ausgegangen ist. Und er erwartet auch ideelle Unterstützung: Er will, dass Politiker sich dem entgegenstellen. „Wir brauchen noch viel klarere Statements“, sagt er. „Die CSU in Bayern etwa hat viel zu lange herumgeeiert und erst jetzt deutliche Worte gefunden. Die hätte ich mir früher gewünscht.“

Auf ein weiteres Problem der Demokratieinitiativen – gerade im Osten – weist Ricarda Milke hin: Es sei gelungen, demokratisches Engagement als linksextrem zu diskreditieren. „Unsere Partner holen sich immer öfter Rückendeckung von ihren Auftraggebern, bevor sie mit uns zusammenarbeiten“, beobachtet sie. „Das war früher nicht so.“

Gefragt, ob ihre Arbeit trotzdem auf einem guten Weg sei, antwortet Milke mit einem klaren Jein. Einerseits brauche es viel mehr Engagement, um die Menschen ins Boot zu holen. Andererseits sei es leichter als Anfang der 90er-Jahre, Menschen zum Engagement zu bewegen.