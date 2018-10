Emissionsfreies Sightseeing

Ulm. Pendler und Einwohner sorgen für Feinstaub- und Lärmbelastung in deutschen Großstädten. Aber auch Touristen tragen mit Stadtrundfahrten in Doppeldeckerbussen ihren Teil dazu bei. Und das nicht nur in geschichtsträchtigen Metropolen wie Berlin, sondern auch in Stuttgart, Karlsruhe und Heilbronn.

Um diese stadtbildprägenden Doppeldecker-Cabrios „grüner“ zu machen, werden Umrüstungen oder die Anschaffung neuer Elektro-Busse diskutiert. Bis 2019 will beispielsweise eine Kooperation dreier Unternehmen einen umweltfreundlichen E-Antrieb für die Touristen-Busse in Berlin entwickeln. Immerhin beschloss der Senat dort unlängst ab 2020 nur noch emissionsfreie Busse anzuschaffen. Einer der Partner kommt aus dem Südwesten: Der Zulieferer Ziehl-Abegg Automotive mit Sitz im hohenlohischen Kupferzell.

Kein Platz auf dem Dach

Für die Umrüstung dieselbetriebener Fahrzeuge entwickelt und produziert das Unternehmen unter anderem eine elektrische Antriebsachse. Geschäftsführer Ralf Arnold sagt: „Da bei unserem Antrieb die komplette Elektronik im Rad sitzt, kann der Umbau eines bestehenden Dieselfahrzeuges sehr einfach erfolgen.“ Die Vorteile dieser Lösung hat auch das spanische Unternehmen Unvi erkannt. Es gilt als weltgrößter Hersteller von Stadtrundfahrtbussen und brachte Ende 2017 den ersten vollelektrischen Sightseeing-Bus auf den Markt.

Das Problem der Cabrio-Busse ist, dass Batterien nicht wie sonst üblich auf dem Dach angebracht werden können. Die direkt im Rad verbauten Elektroantriebe von Ziehl-Abegg Automotive benötigen keinen zusätzlichen Bauraum im Fahrzeug, weshalb sich Unvi für die Technik aus Kupferzell in Kombination mit einer Batterie des Unternehmens BMZ Polen entschied. Einige dieser Busse sind nun schon in Europa unterwegs. Arnold sagt: „In einem solchen Bus ist die französische Nationalmannschaft nach dem Fußball-Weltmeistertitelgewinn durch Paris gefahren.“

Die französische Hauptstadt kennt die elektrischen Sightseeing-Busse also schon, doch wie sieht es in Stuttgart, Karlsruhe und Heilbronn aus? Betrieben werden die konventionell angetriebenen Busse vom Unternehmen Willms Touristik aus Nordrhein-Westfalen. Aktuell rechnet Geschäftsführer Sascha Willms nicht mit Einschränkungen seines Betriebes aufgrund verschärfter Regelungen für Feinstaub- und Geräuschemissionen. Um auch für die Zukunft gerüstet zu sein, setzt das Unternehmen in der Landeshauptstadt Stuttgart ab 2019 vier Busse mit der Abgasnorm 6 ein.

Der Elektroantrieb bei Stadtrundfahrten-Bussen bleibt aber Thema. Willms sagt: „Aufgrund der kurzen Strecken wäre das grundsätzlich möglich.“ Eine große Rolle spielen hierbei allerdings der hohe Anschaffungskosten. Ein neuer Bus mit reinem Elektroantrieb kostet laut Willms etwa 300 000 EUR mehr, als ein vergleichbares Neufahrzeug mit Euro-6-Norm. „Aktuell würden die Mehrkosten zu 80 Prozent sogar vom Land gefördert werden“, so Willms. Dennoch sei für ihn eine Umstellung aller seiner Touristen-Busse kurzfristig nicht zu realisieren.

Eine Umrüstung der vorhandenen Busse zieht Willms in den kommenden Jahren schon eher in Betracht. Obwohl auch hier die Kosten entscheidend sind. Er sagt: „Man fragt sich schon, was sinnvoller ist: Ein alter, umgebauter Bus, ein neuer Elektro-Bus oder vielleicht doch ein funktionierender neuer Euro-6-Bus?“ Als adäquate Lösung für seine Flotte stellt sich der Geschäftsführer Hybrid-Busse vor: „In der Stadt fährt man elektrisch und dort wo Feinstaub und Lärm nicht so gravierend sind, mit Diesel.“

Für ihn liegt das Problem dmit er Feinstaub- und Geräuschbelastung vor allem an verstopften Straßen. Er findet es gut, dass Städte etwas gegen die Belastung tun wollen, sagt aber auch: „Ob die Verbannung der Diesel-Fahrzeuge aus den Städten der richtige Weg ist, wird sich zeigen.“ Immerhin: Seine Busse sind vom Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge mit Euro-5-Norm ausgenommen und können auch in Zukunft die Touristen ohne Einschränkung zu den Sehenswürdigkeiten befördern.