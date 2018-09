Eltern boykottieren Schule

Bad Waldsee. Mancher sah im gemeinsamen Unterricht für Katholiken und Protestanten Teufelswerk. Durchgesetzt hat sich das trotzdem. 1968 war der Streit aber noch heftig. Vor genau 50 Jahren berichtete die SÜDWEST PRESSE über eine Schule in Bad Waldsee, die mit zwei ersten Klassen mit je 60 Kindern starten sollte. Nach Protest der Eltern gab es eine zusätzliche volle Lehrerstelle und eine Teilstelle. Das reichte für drei Klassen mit immer noch 40 Schülern. Was die Eltern erboste: Eine neue Privatschule im Ort hatte einen Lehrer aus dem Staatsdienst übernommen und drei erste Klassen mit 21, 17 und 8 Kindern. In der staatlichen Schule seien es auch mit Lehrer-Nachschlag noch doppelt so viele Schüler pro Klasse, ärgerten sich die Eltern. Hoch her ging es gleichzeitig in Oberwälden im Kreis Göppingen. Die Eltern schickten ihre Kinder nicht ins benachbarte Wangen zur Schule, weil der Weg zwei Kilometer über eine Landstraße ohne Gehweg führte. Eine Woche dauerte der Streik damals. aw