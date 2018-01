Elegant und zurückhaltend

Schmuck lässt bekanntlich Frauenherzen höher schlagen und gehört zu jedem perfekten Outfit einfach dazu. Damit dies auch im neuen Jahr zutrifft, gilt es auf die neuesten Trends und Stilvorgaben zu achten. Demzufolge gilt: weniger ist mehr, aber dafür umso hochwertiger!

Filigrane Elemente setzen optische Statements

Die aufwändig gearbeiteten Statement-Ketten aus dem vergangenen Sommer sind vielen noch in sehr guter Erinnerung. Doch damit ist es 2018 vorbei. Nun gilt es mit feinen und filigran gearbeiteten Teilen modische Akzente zu setzen. Ob Kette oder Collier und sogar Ohrringe erzielen nun einen echten WOW-Effekt, wenn sie abgestimmt auf das Outfit in Gold oder Silber herrlich schimmern. In Sachen Ohrschmuck sorgen die sogenannten Chandelieres für einen extravaganten und auffälligen Look, der dennoch edel wirkt. Die kleinen und hängenden Elemente in Gold oder Silber mit bunten Steinen runden jedes smarte Kleid sehr gut ab und setzen ein modisches Statement, ohne aufdringlich zu wirken.

Muster und bunte Steine im Mittelpunkt

Klar ist, dass der Focus der Schmuckwelt nun auf hochwertigen Materialien liegt. Silber, Platin und Gold ist mehr als angesagt und ist für sich gesehen nicht nur ein Statement, sondern kommt einer kleinen Wertanlage gleich. Als Liebesbeweis an die Herzensdame wirken Armbänder mit Symbolen oder kleinen Botschaften sehr feminin und überzeugend zugleich. Gold und Silber bzw. Platin machen Schmuck dennoch nicht langweilig oder eintönig. Immerhin geht es darum, einem Outfit den letzten Schliff zu verleihen. Der Ethno-Look setzt sich wieder durch und damit auch Ornamente in frischem Türkis oder anderen zarten Farben. Kleine Baum- und Blumenmuster machen sich nicht nur an Fingern und Ohren gut, sondern können auch als individuelle Anhänger auf verspielte Weise punkten. Mit Gold verarbeitet, wirken diese Schmuckstücke edel und farbenfroh.

Geht es um die Materialien, müssen Perlen erwähnt werden. Denn diese gelten grundsätzlich ja als zeitlos und sind gerade 2018 wieder angesagter denn je. Schmuck aus Perlen strahlt gleichzeitig Eleganz und Hochwertigkeit aus, wobei es nicht darauf ankommt, ob die modebewusste Dame zu Stücken für die Ohren, für das Handgelenk oder für den Hals greift.

Kreolen als besonderes optisches Highlight

Viele kennen dieses Schmuckstück aus den 90er Jahren. Die Rede ist von Creolen, die nun wieder ein Comeback feiern. Die herrlichen Ringe in unterschiedlichen Größen für die Ohren können in unterschiedlichen Variationen und Materialien gefertigt werden. Damit lassen sie sich perfekt an jedes Outfit anpassen und können zu einem Businessoutift ebenso kombiniert werden wie zu einem feminin wirkenden Sommerkleid.

Etwas auffälliger, aber keinesfalls weniger angesagt, sind breite Hoops, die sofort ins Auge stechen und ein hochwertiger optisch schöner Hingucker sind. Damit werden stylische Partyoutfits ebenso komplettiert wie lässige Freizeitlooks. Gerade aus Silber sind sie zwar hochwertig und dennoch nicht zu elegant.