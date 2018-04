Ekström macht Abschiedsrennen beim DTM-Auftakt

Hockenheim. Ekström wird am ersten Maiwochenende bei den beiden ersten Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen Masters außerhalb der Wertung starten. Das gab Audi am Mittwoch bekannt.

Nach 17 Jahren in der Serie hatte der 39 Jahre alte zweimalige Champion im Januar sein DTM-Karriereende verkündet. «Ich bin sicher, dass es auch in Hockenheim jede Menge Gänsehaut-Momente geben wird. Ich freue mich schon jetzt megamäßig darauf», sagte der Schwede, der weiterhin in der Rallycross-WM fährt.

Die DTM-Saison beginnt mit den Rennen am 5. und 6. Mai in Hockenheim. Das Finale findet nach acht weiteren Renn-Wochenenden Mitte Oktober erneut auf der nordbadischen Strecke statt. Für die drei Hersteller Mercedes, Audi und BMW fahren jeweils sechs Piloten. Mercedes zieht sich nach dieser Saison aus der DTM zurück.