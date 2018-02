Eishockey-Erfolg wirkt sich auf Hecht-Abschiedsspiel aus

Mannheim. Durch den überraschenden Halbfinal-Einzug des deutschen Teams mussten gleich fünf aktuelle Nationalspieler ihre Teilnahme an dem Spiel an diesem Freitag (19.30 Uhr) in Mannheim absagen. «Manche haben leider die falschen Prioritäten gesetzt und sind lieber bei Olympia. Denen sei es aber gegönnt, so bleibt mehr Eiszeit für die anderen Spieler», sagte Hecht am Donnerstag scherzhaft.

Stattdessen greifen Christian Ehrhoff, David Wolf, Dennis Endras, Frank Mauer und Marcus Kink ebenfalls am Freitag (13.10 Uhr) mit der DEB-Auswahl im Halbfinale der Winterspiele in Pyeongchang gegen Kanada nach der ersten deutschen Olympia-Medaille im Eishockey seit 1976. «Die Jungs haben gegen Schweden eine starke Leistung gezeigt und stehen bei den Olympischen Winterspielen verdient im Halbfinale. Wir drücken jetzt allen die Daumen», sagte Hecht. Gemeinsam mit dem ehemaligen Mannheimer Profi Ronny Arendt feiert der 40-jährige Ex-Nationalspieler am Freitag seinen Abschied von der Eishockey-Bühne.