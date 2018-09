Eisenmanns Idee stößt auf Skepsis

Mannheim. Die von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) versprochene flexible Betreuung von Grundschulkindern ist aus Sicht des Städtetags in Baden-Württemberg kaum realisierbar. „Ich sehe mit Sorge, dass den Eltern eine komplett flexible Ganztagesbetreuung – ob in Schule oder Hort – in Aussicht gestellt wird“, sagte die Mannheimer Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD), die ständiges Mitglied im Schulausschuss des Städtetags ist. Ein paralleler Ausbau qualitativ hochwertiger Ganztagsschulen und guter flexibler Schulkindbetreuung überfordere Kommunen finanziell und personell. Die derzeit zum Großteil von Kommunen finanzierte Schulkindbetreuung in den Randzeiten der Halbtagsschule könne nur eine Übergangslösung sein.

Freundlieb bezieht damit Stellung gegen die Kultusministerin, die einen Akzent auf flexible Angebote setzen will. Dafür plant sie 21 Millionen Euro mehr im Jahr ein, mit denen neue Angebote unterstützt werden sollen. Bisher beläuft sich der Zuschuss des Landes auf 77 Millionen Euro jährlich. Mit dem Geld werden ausschließlich Gruppen gefördert, die vor dem Ausstieg des Landes aus der Mitfinanzierung 2015 bestanden. Mit den zusätzlichen Mitteln will Eisenmann den Anteil der Kinder in der vom Land mitfinanzierten Nachmittagsbetreuung von 45 auf 60 Prozent steigern. Sie hatte bekräftigt: „Ganztagsschule und Betreuung sollen sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern nebeneinander möglich sein.“

Bürgermeisterin Freundlieb begrüßt zwar die Finanzspritze des Landes. Doch neben grundsätzlichen Bedenken bezweifelt sie, dass das nötige Personal gefunden werden kann.

Nach Freundliebs Überzeugung liegt der Vorteil der Ganztagsschule im intensiveren Unterricht und in den Fördermöglichkeiten. „Sie ist eine wahre Talentschmiede.“ Zudem sei sie das geeignete Instrument für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch beim Thema Bildungsgerechtigkeit schneide die Ganztagsschule am besten ab, da sie für manche Eltern nicht erschwingliche musische oder sportliche Angebote kostenlos in den Schultag integriere. dpa