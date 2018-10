Eisenmann informiert über Umbau der Schulverwaltung

Stuttgart. Heute will sie sich in Stuttgart öffentlich zum Qualitätskonzept für das Bildungssystem äußern. Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) sollen einer aktuellen Kabinettsvorlage zufolge die Probleme im baden-württembergischen Kultusbereich systematisch angehen. Beide Institute sollen nach früheren Angaben Anfang 2019 an den Start gehen. Schüler in Baden-Württemberg waren zuvor in bundesweiten Vergleichsstudien abgesackt.