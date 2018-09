Guten Tag Herr Zimmer,

schön, dass die Attraktivität des Tübinger Nachtlebens für Sie gestiegen ist. Sicher ist: Es hat sich im vergangenen Jahrzehnt einiges geändert.

Versuchen Sie zum Beispiel aktuell mal, gemeinsam mit einem dunkelhäutigen männlichen Freund in Tübingen wegzugehen. An vielen Orten könnte Ihnen beiden der Einlass verwehrt bleiben, etwa in der von Ihnen so genannten „anständigen Großraumdisko“ Top 10, oder in einem der „angesagten kleinen Clubs“, von denen sie schreiben – im Schwarzen Schaf, im „escape“ (ehemals Jazzkeller) ...

Ich persönlich bin in Tübingen lieber ausgegangen, als es noch nicht überall muskelbepackte Türsteher gab.

Vielleicht bringt das TAGBLATT ja nach der Reihe über Tübinger Bars eine über die Clubs in unserer weltoffenen Stadt und fragt mal nach deren Türpolitik und danach, wie sie es begründen, nach der Hautfarbe zu entscheiden, wer am Tübinger Nachtleben teilnehmen darf und wer nicht.