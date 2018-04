Einige Posten unbesetzt

Auch nach dem Sportkreistag im Sportheim des SV Wendelsheim bleiben einige Posten im Vorstand unbesetzt. Dieter Fischer, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde, wollte das Amt des Vizepräsidenten abgeben, da sich kein Nachfolger fand, stellte er sich aber nochmal zur Wahl – und wurde von den etwa 40 anwesenden Mitgliedern der Sportvereine gewählt. Für die Ämter der Finanz- und Sportabzeichen-Referenten fand sich niemand, so dass diese Posten kommissarisch von Willy Göhring und Conny Widmaier übernommen werden.

Nach Grußworten unter anderem von Integrations-Ministerin Annette Widmann-Mauz und Landessportbund-Vizepräsidentin Christine Vollmer zeigte Sportkreis-Präsident Eberhard Heinz via Beamer die Entwicklung des Sportkreis auf in den vergangenen Jahren. So hat sich die Mitgliederzahl von 64479 im Jahr 2013 auf 65078 im vergangenen Jahr erhöht. Fußball (11960) und Turnen (11191) führen diesbezüglich.