Einfach mal hineinspaziert

Auch die Medienvertreter wurde abgetastet und ihre Taschen von Security-Mitarbeitern durchsucht.

In Kroatien ticken die Uhren hingegen anders. Taschenkontrollen bei Journalisten gibt es nicht, zum Teil steht nicht einmal ein Ordner am Eingang zum Pressezentrum, durch den man direkt in die Arena kommt. An den Spieltagen kommt man von der Presse- und übrigens auch der Zuschauertribüne durch eine Tür, auf der groß „Mixed Zone“ steht, direkt in den Bereich, in dem alle Spieler und Trainer für Fragen zur Verfügung stehen. Ein Sicherheitsmitarbeiter, der die Zugangsberechtigung kontrolliert, steht da nur ab und zu herum.

Auf was hingegen geachtet wird, ist, dass die Fans keine Feuerzeuge mit in die Arena nehmen. Die werden ihnen vor dem Spiel abgenommen, mit dem Hinweis, dass man sich nach dem Spiel am Ausgang wieder eines mitnehmen darf. Was aber nicht garantiert, dass man auch sein teures, graviertes Zippo-Feuerzeug zurückerhält. Wer ein solches in der Hosentasche hat, sollte also am besten durch den Presseeingang gehen, dann kann er es behalten.