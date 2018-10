Eine Geduldsprobe

Stuttgart. Verdiente und traditionsreiche Institutionen werden geschlossen, neue Einrichtungen geplant. Das ganze System hinter den Schulen wird am Reißbrett neu erdacht und aufgesetzt. So etwas weckt Widerstand im Apparat und es kostet Geld. Aber es spricht viel dafür, dass dieses Geld gut angelegt ist.

Baden-Württembergs Schüler sind in den letzten Jahren in allen Vergleichsstudien abgesackt. Damit sie wieder bessere Leistungen bringen, muss die Qualität des Unterrichts verbessert werden. Dazu müssen Lehrer wissen, was guter Unterricht ist, und es ist Aufgabe der Schulverwaltung, diese Frage auf Basis erhobener Daten zu beantworten.

Eisenmann hat Recht, wenn sie darauf hinweist, dass andere Länder längst messen und prüfen, was gut wirkt und was nicht, wo Probleme liegen und was Erfolg verspricht. Schnelle Früchte wird ihre Reform aber nicht tragen. So etwas dauert, das Schulsystem ist schwerfällig und ächzt unter Lehrermangel. Neben Geld wird Eisenmann Zeit brauchen. Beides sollte man ihr zugestehen.