Eine ungelöste Krise

Berlin. Vor drei Jahren erschütterte die Nachricht von manipulierten Dieselautos die Welt. VW betrog Millionen Menschen, indem der Konzern Fahrzeuge schadstoffärmer erscheinen ließ, als sie in Wirklichkeit waren. Heute ist die Krise größer denn je: Auch Daimler und BMW haben gemogelt, auf Frankfurt und Stuttgart kommen Fahrverbote zu, weil schmutzige Diesel dort die Luft verpesten, und nahezu täglich bestimmen Automanager, die verklagt werden, die Schlagzeilen. Was hat sich seit dem Bekanntwerden von Dieselgate getan?

Die Stimmung ist mies: Die Verbraucher fühlen sich von der Politik alleingelassen. Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge meinen 80 Prozent von 1000 Befragten, dass die Politik im Dieselskandal vor allem die Interessen der Autoindustrie vertritt. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2017. Da fanden 63 Prozent, dass Politiker nicht auf der Seite der Bürger stünden, sondern die Industrie unterstützten.

Die Autoindustrie profitiert: Infolge des Diesel-Gipfels vor einem Jahr versprachen die Autobauer erstens, 5,3 Millionen Diesel der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 mit einer neuen Software zu versehen. Das ist bei 2,9 Millionen Fahrzeugen geschehen. Bis Ende des Jahres sollen alle alten Diesel upgedatet werden. Das hält der Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft, Stefan Reindl, für unrealistisch: „Die Zeit ist zu kurz. Viele Kunden werden zögern, weil sie von einem Update einen höheren Verbrauch befürchten.“

Zweitens führten VW und Co. eine Prämie ein, um ältere Diesel von der Straße zu holen. 200 000 Käufer nutzten das Angebot. „Das sind größtenteils Firmenkunden, die sich eh ein neues Auto angeschafft hätten“, sagt Reindl. Zugleich brachten die Verbraucher der Industrie Rekord-Umsätze. Im ersten Halbjahr wurden in den drei größten Absatzregionen China, USA und Europa 28,8 Millionen Autos abgesetzt. Das ist eine Million mehr als im Vorjahr.

Drittens zahlte die Industrie 250 Millionen Euro in einen Fonds ein. Angesichts eines Gesamtumsatzes von 422,8 Milliarden Euro im Jahr 2017 ein mickriger Betrag. Der Fonds kommt Kommunen zugute, um ihre Busflotten auf Elektroantrieb umzurüsten, Ladesäulen für E-Autos und Fahrradwege zu bauen.

Das Kraftfahrtbundesamt wurde umstrukturiert: Um die Aufarbeitung des Dieselskandals kümmerten sich im Kraftfahrtbundesamt (KBA) 14 fachfremde Beamte. In den USA, wo der Skandal seinen Ausgang nahm, beschäftigen sich 1000 Mitarbeiter mit Dieselgate. Nicht nur die personellen Ressourcen der Behörde machen Sorgen: Ihre Expertise holten sich die KBA-Mitarbeiter von denjenigen, deren Betrug sie aufklären sollten: den Autobauern.

Mittlerweile wurden die Bereiche Typgenehmigung und Marktüberwachung getrennt. Außerdem wurde ein Beirat, der die Verbraucherinteressen stärkt, gegründet. „Das ist positiv“, sagt Marion Jungbluth, Leiterin des Teams Mobilität und Reisen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). „Doch das reicht noch nicht.“ Die Transparenz der Behörde sei miserabel und das Personal gehöre aufgestockt.

Die CSU beugt sich dem Druck: „Wir lassen betroffene Diesel-Fahrer nicht im Regen stehen“, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer und kündigte ein Konzept zu Nachbesserungen älterer Diesel an. Der Duktus ist neu und auf den Druck der Landtagswahlen in Hessen und Bayern zurückzuführen. Bislang hatte sich die CSU als einzige Partei vehement dem Umbau des Motors verweigert. Wie das Konzept aussehen soll und ob die Autobauer die Umrüstung mitfinanzieren, ließ der Minister offen. Wie notwendig diese ist, um die Luft in den Städten sauberer zu kriegen, belegen Studien des ADAC. „Mithilfe von Software-Updates werden 20 bis 30 Prozent der Stickoxide reduziert. Die technische Umrüstung des Motors bringt 60 Prozent weniger Schadstoffe“, sagt der Leiter für Test und Technik beim ADAC, Reinhard Kolke.

Die Musterfeststellungsklage birgt Chancen: Ohne den Diesel-Skandal hätte es die Musterfeststellungsklage nicht so schnell gegeben, sind sich viele Automobilexperten einig. Am 1. November wird der Verbraucherzentrale Bundesverband zusammen mit dem ADAC eine Klage gegen VW beim Oberlandesgericht Braunschweig einreichen. Die Verbände ziehen stellvertretend für all die Verbraucher vor Gericht, die sich vorher registriert haben. Für die Kläger ist das kostenlos. Das Ziel: Die betrogenen Kunden sollen Schadenersatz für ihre manipulierten Diesel bekommen.