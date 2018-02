Eine „grausige Stuttgarterin“ mischte Reutlingen auf

Ausgelöst hatte die Debatte eine Frau aus Stuttgart, die vom Vater ein Haus geerbt hatte und hierher gezogen war. Was sie in Reutlingen aber vorfand, entsetzte sie so sehr, dass sie in einem Leserbrief über ihre neue Heimat herzog.Unter der Überschrift „Eine Stuttgarterin findet ganz Reutlingen grausig“ veröffentlichte der Generalanzeiger am 31. Oktober 1970 die Tirade der Neubürgerin. Die schrie...