Eine Visitenkarte fürs Dorf

Aus zwei mach eins. Die Arbeiten am Kinderhaus Florian in der Nehrener Franz-Fecht-Straße schreiten voran. Hintergrund des Neubaus ist, dass der altvertraute Reisser-Kindergarten nach mehr als vierzig Jahren in keiner Hinsicht mehr den Anforderungenfür Kinderbetreuung gerecht wurde. Ein Neubau gliedert sich an seiner stelle deshalb an den bestehenden Kindergarten Feuerwehrhaus an. Die Einrichtung...