„Eine Sprache, die jeder versteht“

Stuttgart. Tamas Detrich sorgt für frischen Wind. So präsentiert sich die Werbung fürs Stuttgarter Ballett – die Fotos, Logos und die Homepage gibt's bereits im aufregend „neuen Look“ und „up to date“, wie der neue, 59-jährige Intendant zufrieden feststellt. Echte Hingucker sind darunter. Auch ein optischer Neuanfang. Doch die Stunde der Wahrheit schlägt am Samstag mit der ersten Stuttgarter Premiere, die Detrich verantwortet: „Shades of White“. Eine Hommage ans weiße Tutu des klassischen Tanzes. Danach geht es im November auf dreiwöchige Japan-Tournee. Wir trafen auf einen recht entspannten Intendanten in seinem ebenso aufgeräumten Intendantenbüro.

So viel Wechsel gab‘s noch nie an den Stuttgarter Staatstheatern. Alle drei Sparten sind an der Spitze neu besetzt. Da sind Sie als bisheriger Stellvertreter die einzige Konstante.

Tamas Detrich: . . .ein alter Hase! (lacht). Ja, ich habe wunderschöne 20 Jahre mit Marcia Haydée gehabt und 22 mit Reid Anderson. Und jetzt geht's weiter auf meine Art und Weise.

Was werden Sie ändern, was haben Sie zu Anfang schon gerändert?

Wir bringen neue Choreografen, die noch nicht fürs Stuttgarter Ballett gearbeitet haben, sowie ein neues abendfüllendes Ballett von Kenneth McMillan. Insgesamt sind wir auf einem sehr hohen Niveau und zwar seit 20 Jahren, Reid Anderson hat sehr daran gefeilt. Und wir sehen am ersten Abend zuallererst ein Stück von Cranko auf der Bühne. Ein Statement. Nämlich, dass Cranko immer ein wichtiger Teil des Repertoires sein wird. Es ist die Mischung und die Balance, die stimmen muss. Das klassische Ballett ist unser A und O. Es ist eine Herausforderung, aber auch die reine Schönheit des Tanzes. Ich versuche durch die ganze Spielzeit konsequent solche Ballette zu halten, aber mir ist die ganze Bandbreite des Tanzes wichtig. Also auch das Moderne, mit Akram Khan, Johan Inger, Itzig Galili und drei Uraufführungen. Danach, am Ende der Spielzeit, folgt eine Ballettwoche, wo wir alles gebündelt zeigen werden.

Im Frühjahr gab es ein Vortanzen. Wie stark ist denn der Wechsel in der Compagnie?

Es sind zwölf neue Tänzer. Zehn sind weggegangen, ein paar haben aufgehört. Es ist also kein großer Umbruch, alles bleibt im Rahmen der Normalität. Keine Solisten sind fort, es sind aber ein paar junge, talentierte Tänzerinnen und Tänzer dazugekommen.

Sie möchten das Ensemble, das bisher aus 63 Tänzerinnen und Tänzern besteht, vergrößern. Wieso?

Ich muss auf die Gesundheit dieser jungen Menschen achten! Wir sind an der Grenze dessen, was machbar ist. Deshalb brauche ich eigentlich zehn Tänzer mehr. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir arbeiten daran. Wenn wir mehr Vorstellungen hier in Stuttgart tanzen, wird dies notwendig sein. Aber für dieses Vorhaben brauche ich Unterstützung.

Ihr Spielplan sucht mehr denn je die Kooperation. Mit dem Stuttgarter Kunstmuseum und dem Weimarer Bauhaus, aber auch unter dem eigenen Staatstheater-Dach mit der Oper und dem Schauspiel. Weshalb sind solche Kontakte und Projekte so wichtig für Sie?

So etwas wie Brechts Stück „Die sieben Todsünden“, das von der Oper, dem Ballett und dem Schauspiel zusammen gemacht wird, ist ein Signal: Wir leben hier ja praktisch wie in einer Wohngemeinschaft (lacht). Und Louis Stiens, der für uns die Choreografie beisteuert, ist sehr begabt, entwickelt sich in großen Schritten.

Eine weitere Kooperation gibt es zum Weimarer Bauhaus-Jubiläum mit dem Deutschen Nationaltheater, das der frühere Stuttgarter Schauspielchef Hasko Weber leitet.

Ja, ein Abend mit drei Uraufführungen, er heißt „Aufbruch“. Ich wollte, neben Edward Clug, unbedingt zwei Choreografinnen dabeihaben, Katarzyna Kozielska und Nanine Linning. Um zu hören, was sie zu sagen haben, etwa über die Gleichheit von Frauen und Männern, heute und vor hundert Jahren.

Aber zuerst einmal kooperiert das Ballett jetzt mit dem Stuttgarter Kunstmuseum.

Ja, demnächst im November zum Thema „Ekstase“ in der Kunst, in der Musik und im Tanz. Solche Zusammenarbeiten sind nicht einfach bei dem engen Spielplan. Aber wenn das hier möglich ist, fast direkt gegenüber – ja, da möchte ich dabei sein!

Das Opernhaus muss saniert werden, in fünf Jahren soll es so weit sein. Wo sehen Sie einen Standort für die Interims-Lösung?

Es muss in der Innenstadt sein. Im November wissen wir mehr. Aber mein Wunsch wäre es, dass es in der Nähe bleibt.

Manche Bereiche der Kultur, etwa die Literatur und ein bisschen auch das Theater, sind in der Defensive und finden nicht mehr ihr Publikum wie früher. Warum ist das Interesse am Tanz noch so enorm? Was macht die Faszination dieser Kunstform heute aus?

Wir hatten neulich ein öffentliches Training vor einer Vorbereitungsklasse mit Migranten. Ein 13-jähriger Junge, der so etwas überhaupt zum ersten Mal gesehen hat, fragte dann: Wie kann ich das lernen? Das öffnet Türen. Und das ist faszinierend. Man darf nicht den Fehler machen, sitzen zu bleiben. Auch deshalb gibt es jedes Jahr eine Vorstellung nur für Schüler. Das kostet uns Geld, aber wir müssen auch die jüngeren erst einmal dazu bringen, zu fragen: Was ist Tanz? Eine Sprache, die jeder versteht! Es gibt keine Grenzen, und das verbindet. Nächstes Jahr kriegen wir mit der neuen Cranko-Schule eine Probebühne mit 200 Plätzen. Dann möchte ich noch mehr machen, um den Tanz für viele erfahrbar zu machen.