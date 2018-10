Na dann mal herzlichen Glückwunsch an das Landratsamt Reutlingen für die 200 000 Fotos, die für mich dreiste Abzocke und Wegelagerei übelster Machart waren. Rechtzeitig noch die Blitzer in der Baustellenphase installiert, genau da, wo eigentlich gar keine Baustelle war und ich, der bis zu viermal täglich auf der Strecke fährt, nicht ein einziges Mal einen Bauarbeiter in der Nähe der Blitzer gesehen hat. Das wird wohl allen so gegangen sein. Nein, ich bin nicht zu Kasse gebeten worden und ich kann Tempo 60 nachvollziehen, wenn Bauarbeiter an der Straße stehen. Selbst nach Räumung der Baustelle hat man dann noch eine Woche Tempo 60 gelassen, um schön weiter zu kassieren.

Liebes Landratsamt Reutlingen, ihr solltet Euch was schämen! Jetzt mit einem Unfallschwerpunkt zu kommen halte ich für lächerlich! Diesen Schwerpunkt gibt es, wenn überhaupt, weiter unten an der Einfahrt von Reutlingen und nicht oben an der Ausfahrt Pliezhausen! Ich bin nicht grundsätzlich gegen Kontrollen, aber die Art und Weise wie hier offensichtlich zwei Blitzer refinanziert werden, ist schlichtweg eine Sauerei!