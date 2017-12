„Eine Jahrhundertreform“

Stuttgart. Dieser Tage rollen die letzten Lastwagen mit Akten auf den Hof des Salamander-Areals in Kornwestheim. In einem Trakt der früheren Schuhfabrik liegen dann alle papiernen Grundbuchunterlagen des Landes: im neuen Grundbuchzentralarchiv. Millionen Schriftstücke wurden aus ganz Baden-Württemberg geliefert, erfasst und eingelagert.

Am Ende werden es 16 Millionen Akten sein, bis zuletzt kamen täglich Transporte. „Ende Dezember ist das vorbei“, sagt Archivleiter Michael Aumüller. Denn Neujahr tritt die Neuordnung des Grundbuch- und Notariatswesens in Kraft, die Justizminister Guido Wolf (CDU) „die größte Reform in der baden-württembergischen Justiz“ nennt. Ein Überblick:

Worum geht es? Das Land vereinheitlicht und konzentriert Notariate und Grundämter. Beschlossen wurde die Reform 2008, den Anstoß hatten EU-rechtliche Bedenken gegeben. Wolf sagt: „Ab 1. Januar wird in der baden-württembergischen Justiz vieles anders sein als zuvor.“

Was ändert sich bei den Notaren? Bisher waren Notariate in beiden Landesteilen unterschiedlich organisiert. In Baden gab es „Richternotare“: Volljuristen im Landesdienst. In Württemberg waren „Bezirksnotare“ tätig, eine Sonderlaufbahn im gehobenen Dienst. Dazu gab es Freiberufler. Die sind, wie in anderen Bundesländern, künftig die Regel. Alle 300 staatlichen Notariate wurden aufgelöst. Beurkundungen übernehmen künftig die rund 250 selbstständigen Notare an 138 Standorten. Erb- und Betreuungssachen bearbeiten Amtsgerichte.

Was ändert sich bei den Grundbuchämtern? Bisher gab es im Land 667 solche Ämter – mehr als in allen anderen Bundesländern zusammen. In Württemberg führten Bezirksnotare Grundbücher, in Baden meist Kommunen, aber auch elf zusätzliche staatliche Grundbuchämter. Nun wurden alle Grundämter aufgelöst und ihre Aufgaben 13 buchführenden Amtsgerichten übertragen.

Wo sind die? Grundbuchführende Amtsgerichte gibt es in Achern, Emmendingen, Mannheim, Maulbronn, Tauberbischofsheim, Villingen-Schwenningen, Böblingen, Heilbronn, Ravensburg, Schwäbisch Gmünd, Sigmaringen, Ulm und Waiblingen.

Was ist mit dem betroffenen Personal? 3750 Menschen waren betroffen, darunter viele kommunale Beamte. Sie wechselten in andere Behörden oder andere Aufgabenbereiche. Notare im Landesdienst konnten auf Antrag in die Selbstständigkeit wechseln.

Was ändert sich für Bürger? Beurkundungen nehmen künftig nur noch freiberufliche Notare vor. Weil es davon landesweit weniger gibt, werden die Wege für viele Bürger länger. Auch könnten Beurkundungen und ähnliche Dienste dadurch länger dauern. Die Notarkosten ändern sich laut Ministerium nicht. Freie Notare können, teilt das Ministerium mit, künftig in Gemeinden, in denen es bisher ein staatliches Notariat gab, auswärtige Sprechtage anbieten, „wo dies zur Versorgung der Bevölkerung mit notariellen Dienstleistungen erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll ist“. Unterschriftsbeglaubigungen übernehmen weiterhin Ratschreiber bei Grundbucheinsichtsstellen der Städte und Gemeinden.

Wie kann ich Grundbucheinträge einsehen? Sie wollen ein Grundstück kaufen oder verkaufen? Sie sind Historiker oder haben ein anderes berechtigtes Interesse? Wer erfahren will, welche Belastungen auf einem Grundstück liegen, welche Wegerechte vielleicht zu beachten sind, oder wann und wie es den Besitzer gewechselt hat, wendet sich an das grundbuchführende Amtsgericht oder an die Grundbucheinsichtsstellen. Die gibt es bei Städten und Gemeinden. Bürger mit berechtigtem Interesse können da Einsicht ins elektronische Grundbuch nehmen und Auszüge erhalten. Auch Auszüge per Post sind möglich. Notare und andere berechtigte Personen können direkt über die Grundbuchdatenzentrale Einsicht nehmen. Für alles, was vor dem Jahr 1900 passiert ist, ist das Landesarchiv zuständig.

Weitere Infos unter: www.notariatsreform.de