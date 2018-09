Ich kannte Klaus Reihle seit Mitte der 70er Jahre und habe bei ihm im Laufe der vielen Jahre bestimmt Hunderte von Platten gekauft. Aber bei Frau Steuernagels Titulierung von „King Crimson“ in „Crimson King“, da wären Klaus Reihle die Nackenhaare hochgegangen. Auf dem Artikelfoto ist das legendäre Album „In The Court Of The Crimson King“ abgebildet. Die Gruppe hieß jedoch wie eingangs erwähnt „King Crimson“. Auch der legendäre Song „In-A-Gadda-Da-Vida“ von „Iron Butterfly“ war einer seiner Favoriten. Klaus Reihle war in Tübingen mit dem „Rimpo“ bereits vor Jahrzehnten sowas wie eine Institution.