Einbruch in eine Gaststätte

In der Nacht auf Montag ist ein unbekannter Täter in eine Gaststätte am Walter-Gropius-Platz eingebrochen. Er versuchte, zwei Geldspielautomaten mit brachialer Gewalt zu öffnen, scheiterte aber. Dennoch machte er Beute in noch unbekannter Höhe, da er sich aus einem Wechselgeldbeutel bediente. Am Gebäude und den Automaten entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.