Einbrecher in Seebronn

Einbrecher sind in der Zeit zwischen Karfreitagnachmittag und Samstagabend in ein Einfamilienhaus in Seebronn eingestiegen. In dem Haus in Ortsrandlage durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden, die Höhe des entstandene Sachschaden beläuft sich aber laut Polizei auf 1000 Euro.