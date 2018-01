Einbrecher töten 59-Jährigen: Täter weiter auf der Flucht

Ulm. Es seien bislang keine konkreten Hinweise auf die Angreifer gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Die Unbekannten waren in der Nacht zum Samstag in das Haus eingedrungen, in dem ein 59-Jähriger mit seiner 91 Jahre alten Mutter wohnte. Als der Mann die Einbrecher aufhalten wollte, schlugen sie ihn nieder und verletzten ihn schwer. Trotz einer großen Suchaktion konnten die Täter unerkannt fliehen. Ob sie die Beute dabei mitnahmen, war zunächst unklar. Der 59-Jährige starb am Samstag im Krankenhaus. Eine Obduktion in den kommenden Tagen soll nun die Todesursache klären.