Berlin. Denn nachdem am Dienstag die Entscheidung verkündet wurde, den Chef des Verfassungsschutzes zum Staatssekretär zu machen, hat die SPD ein Problem, das eigentlich die Union hätte lösen sollen, zu ihrem gemacht. Quasi ununterbrochen beklagten sich Sozialdemokraten – von der Basis bis in die Parteispitze –, dass diese Personalie nicht zu verstehen und erst recht nicht zu vermitteln sei. Ein Weg müsse gefunden werden, sie noch zu verhindern, verlangten sie. Und als der Druck zu groß wurde, schloss sich Nahles ihnen an. Ein Aufstand hätte schließlich erst Andrea Nahles' Zeit an der Parteispitze beenden können – und dann sogar die Regierung mit der Union. Einerseits ist es natürlich Zufall, dass der Parteivorstand am Montag ausgerechnet an jenem Tag zusammenkommt, an dem sich die Bundestagswahl zum ersten Mal jährt. Andererseits ist es nur folgerichtig. Er ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die sich seit dem 24. September 2017 durchzieht. Es ist die Entpolitisierung der Politik – hinter uns liegt ein verschenktes Jahr.

Was der ungläubig staunende Wähler in den vergangenen zwölf Monaten beobachten musste, war über weite Strecken Arbeitsverweigerung. Erst stiehlt sich die FDP aus der Jamaika-Koalition, dann lähmt die SPD die Regierungsbildung mit dem Streit, ob sie überhaupt regieren will. Sicher, die Debatte war notwendig, ohne sie wäre es gar nicht erst zur Koalition gekommen. Aber das Land vorangebracht hat sie nicht. Und das ging so weiter: Schon kurz nach der Vereidigung des Kabinetts setzte die CSU an, einen Streit nach dem anderen über die Asylpolitik vom Zaun zu brechen. Und die Kanzlerin und ihre Christdemokraten? Zeigen Machtwillen statt Haltung.

Aufgabe von Politikern ist es, Kompromisse auszuhandeln, die das Leben der Menschen besser machen. Davon ist seit dem September 2017 viel zu wenig zu sehen gewesen. Politik fand nicht statt – und wenn doch, dann wurde sie schnell durch immer neue Querelen überdeckt. Das nervt. Dass die drei Regierungsparteien in Umfragen immer weiter verlieren, dass die AfD jetzt sogar die SPD überholt hat, ist eine direkte Folge davon.

Das Tragische an der Situation ist nun: Andrea Nahles weiß das eigentlich ganz genau. Erst vor wenigen Tagen hat sie in Hessen völlig zurecht die „Selbstabschaffung der Politik“ beklagt. Sie hat nach außen davor gewarnt, Probleme für unlösbar zu erklären, und kämpft nach innen dafür, der Partei endlich wieder ein schlüssiges Programm zu geben und sie wieder zu politisieren. Die Frage ist nun, ob die Sozialdemokraten sie weiter kämpfen lassen. Ganz offenkundig waren sie bereit, die Chefin wegen einer personellen Frage – und sei sie noch so ungeschickt gelöst – abzusägen. Das muss Nahles jetzt wieder einfangen. Gerettet ist sie noch nicht.