Ein toller Ort für Frauen

Wie viele linke Projekte in Tübingen hat auch das Frauencafé seinen Anfang im Epplehaus genommen: Als zu Beginn der 1980er Jahre Tübinger Frauen eigene Räume zum Austausch und Feiern wollten, kam es gerade recht, dass im Haus in der Karl-straße die Teestube geschlossen wurde. Erst 2004 zog das Frauencafé in das damals neue Frauenprojektehaus in der Weberstraße. Am Samstag feierte die „Achtbar“ do...