Ein schwieriger Partner

Algier. Niemand weiß, ob sich der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika überhaupt noch mit einem Staatsgast unterhalten kann. Seit Jahren sitzt der 81-Jährige im Rollstuhl, gezeichnet von einem Schlaganfall, ein Greis, der mit offenem Mund und glasigen Augen vor sich hinstarrt. Am Montag und Dienstag reist Angela Merkel zu Bouteflika nach Algerien, einem abgeschotteten Land, das in einem ähnlich desolaten Zustand ist, wie sein Staatschef. Der Bundeskanzlerin geht es vor allem um zwei Themen: eine bessere Zusammenarbeit bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber und eine engere Kooperation bei der Wirtschaft.

Lediglich zwei Prozent aller algerischen Asylsuchenden werden derzeit als politische Flüchtlinge anerkannt. Kommende Woche berät der Bundesrat über das Gesetz, das den Kreis der sicheren Herkunftsstaaten auf Algerien, Marokko und Tunesien erweitern soll. Bei Abschiebungen nach Algerien beklagen deutsche Behörden nach wie vor umständliche bürokratische Prozeduren, ein Rücknahmeabkommen fehlt. Nach Auskunft der Bundesregierung wurden im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 309 Algerier zurückgeflogen, im ganzen Jahr 2017 waren es 504. Ausreisepflichtig dagegen sind laut Ausländerzentralregister derzeit 3684.

Festnahmen an der Grenze

Von der EU nimmt Algerien bewusst keine Finanzhilfen für Flüchtlinge und Migranten an. Zudem lehnt es das Land strikt ab, auf seinem Territorium die von Brüssel ins Spiel gebrachte Aufnahmezentren zu errichten. Die Regierung befürchtet, Algerien könnte – ähnlich wie sein Nachbar Libyen – zu einem Durchgangsland für Migranten in Richtung Mittelmeerküste werden. Und so verhaften die Sicherheitskräfte seit Monaten systematisch Zuwanderer aus Subsahara-Afrika, verladen sie in Busse und transportieren sie zurück in Richtung Mali und Niger.

Bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist Algerien bisher vor allem Premiumkunde der deutschen Rüstungsindustrie. In der Kategorie der sogenannten Drittstaaten, die nicht der EU und der Nato angehören, war das Land 2017 mit 900 Millionen Euro der wichtigste Importeur deutscher Waffen, gefolgt von Ägypten (rund 450 Millionen). Gleichzeitig ist der größte Flächenstaat Afrikas bei seinen Staatseinnahmen zu 98 Prozent von Öl- und Gas abhängig, die in 30 Jahren aufgebraucht sein werden. Eine nennenswerte Industrie wurde mit den bisherigen Einnahmen nicht geschaffen. Auch der Tourismus ist im Vergleich zu den Nachbarn Marokko und Tunesien nur dürftig entwickelt. Seit Jahrzehnten werden die Ressourcen von einer Nomenklatura aus Generälen, Politikern und Geschäftsleuten verprasst, zu der etwa 500 000 Leute gehören. Ein Viertel des 40-Millionen-Volkes dagegen lebt in Armut und Not.

Martin Gehlen