Ein langer Weg

Berlin. Der Kuppelbau in Köln wird allerdings ausgerechnet von jenem Mann eröffnet, der vor 20 Jahren sagte, dass Moscheen die Kasernen und ihre Minarette die Bajonette seien, mit denen seine Glaubensbrüder gegen die Ungläubigen vorgehen.

Der damalige Hetzer ist heute Präsident der Türkei, und er ist nach Deutschland gekommen, weil ihm das Wasser bis zum Hals steht. Recep Tayyip Erdogan sucht dringend Verbündete, um die Wirtschaftskrise abzuwehren, die sein Land gegenwärtig im Griff hält. Das war an seinen öffentlichen Äußerungen überdeutlich abzulesen. Auch Deutschland hat ein großes Interesse daran, mit der Türkei wieder ins Gespräch zu kommen. Und das nicht nur, weil es wirtschaftlich dort engagiert oder Ankara ein Nato-Partner ist.

Genauso wichtig wie als Signal an Erdogan ist der Staatsbesuch mit seinem ganzen Brimborium nämlich auch für jemand anderen: die Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln hierzulande. Es ist ein Zeichen, dass man einen dauerhaften Zwist zwischen den beiden Ländern, an denen die Herzen vieler Deutschtürken hängen, nicht zulassen wird. Die Spaltung der vergangenen Jahre kann man nicht weiter auf die Spitze treiben. Jedenfalls dann nicht, wenn man den inneren Frieden der deutsch-türkischen Gemeinschaft bewahren will. Sie ist nach den Morden des NSU und den Streitigkeiten mit Ankara verunsichert genug.

Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben klargemacht, dass die Ehrerbietung eines Staatsbesuches nicht Unterwürfigkeit bedeuten muss. Sondern dass sie die Basis für einen Dialog sein kann. Sie sprachen unangenehme Dinge wie die Missachtung demokratischer Rechte in der Türkei öffentlich aus. Auch die zahlreichen Demonstrationen und die medienwirksamen Absagen diverser Politiker für das Staatsbankett dürften Erdogan bewiesen haben, dass sein Vorgehen gegen Opposition, Zeitungen und Kritiker hierzulande mehrheitlich abgelehnt wird. Unerklärlich ist es aber, dass deutsche Politiker ausgerechnet jenes Projekt boykottieren, das sie gemeinsam mit der türkischen Seite durchgekämpft haben: die Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee in Köln am Samstag. Ohne Not erhält Erdogan damit erneut eine rein türkische Bühne mitten in Deutschland.

Die komplett unterschiedlichen Weltbilder beider Seiten werden sich wegen dieses Besuchs nicht angenähert haben. Das war an der Verve erkennbar, mit der sich Erdogan die Einmischung ins Rechtssystem seines Landes verbat. Und an der Klarheit, mit der die deutsche Seite betonte, dass Berlins Wohlwollen von der Freilassung deutscher politischer Gefangener abhängig ist. Jeder Dialog beginnt mit dem ersten Meinungsaustausch. Aber bis zu einer Normalisierung, wie Erdogan sie anstrebt, ist es noch ein langer Weg.

