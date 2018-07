Ein grüner Kandidat für Wannweil

Die Wannweiler Bürgermeisterwahl im Herbst verspricht, spannend zu werden. Am Wochenende hat die Bewerbungsfrist angefangen. Wie unsere Zeitung gestern erfahren hat, hat auch der Pfullinger Grüne Michael Hagel seinen Hut in den Ring geworfen.

Den Gedanken, eine Kommune in seinem Heimat-Landkreis, in dem er sich gut auskenne, zu leiten, sagt Hagel, habe er schon immer spannend gefunden. Und nachdem klar war, dass Amtsinhaberin Anette Rösch nicht mehr antritt, sei sein Entschluss rasch gefallen. Die Gemeinde Wannweil sei gut aufgestellt, vor allem in den Bereichen Soziales und Bildung.

Hagel ist in Reutlingen geboren, er lebt mit seiner Familie in Pfullingen, wo er 1999 bis 2004 Gemeinderat für die Grün-Alternative Liste war. Er studierte in Tübingen Politikwissenschaft und Soziologie. Seine Magisterarbeit schrieb er über „Kommunale Arbeitsmarktpolitik im Landkreis Reutlingen“. Ab 2009 war Hagel Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Reutlinger Bundestagsabgeordneten der Grünen, Beate Müller-Gemmeke. Mit einem halben Stellenanteil in Reutlingen im Wahlkreisbüro und einem halben Stellenanteil in Berlin. 2010 rückte er in den Reutlinger Kreistag nach und wurde später Fraktionsvorsitzender.

Um den Weg in die Kommunalverwaltung einschlagen zu können, absolvierte Hagel 2014/2015 einen Aufbaustudiengang in Verwaltungswissenschaft an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Seither arbeitet er in der Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart, wo er im Persönlichen Referat von Fritz Kuhn das Zukunftsthema Elektromobilität koordiniert.

Natürlich, meint der 37-Jährige, habe bei seiner Entscheidung in Wannweil zu kandidieren, auch eine Rolle gespielt, „dass die Grünen hier immer die besten Wahlergebnisse haben“. Um dann sogleich hinzuzufügen: „Ich habe einen grünen Markenkern, bin aber offen für alle.“ Deshalb möchte Michael Hagel auch so bald als möglich Gespräche mit allen Fraktionen führen.