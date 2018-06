Ein großes Heupferd im grünen Klassenzimmer gefangen

Im Rahmen eines „grünen Klassenzimmers“ durften die Schüler auf seiner Streuobstwiese am oberen Heuberg Insekten bestimmen, Pflanzen kennenlernen und einen Apfelbaum pflanzen. Ganz aufgeregt zeigten die Kinder der 3b ihre Bechergläser, in denen sich Schmetterlinge, Hummeln und Heuschrecken befanden. „Wir haben sogar ein großes Heupferd gesehen“, sagte die neunjährige Lara. Eine der größten in Mitteleuropa vorkommenden Laubheuschrecken.

„Streuobstwiesen sind die artenreichsten Habitate“, sagte Schmid, der das Obst auf seinem rund ein Hektar großen Grundstück mostet und auf regionalen Märkten verkauft. Besonders alte Apfelsorten haben es dem Streuobstpädagogen aus Ammerbuch angetan. Die Goldparmäne etwa, die von den Schülern zwischen Apfel-, Birnen- und Mirabellenbäume gepflanzt wurde.

„Wir durften aber auch Heu gabeln und schütteln“, erzählte die neunjährige Sara. „Und morgen kommen wir mit einer Heupresse wieder und nehmen das Heu dann mit“, sagte sie am Donnerstag. Für die Tiere in ihrer Schule.

„Die Schüler sind begeistert“, resümierte der Klassenlehrer der 3b, Gernot Gerritsen. „Wir wollen das Naturverständnis bei unseren Schülern wecken“, sagte er. In den dritten Klassen stehen in der Freien Waldorfschule alte Handwerksberufe auf dem Stundenplan. Neben Besuchen bei Müllern und Bäckern, sei es gut, auch alte Traditionen wie Saft pressen kennenzulernen, sagte Gerritsen. So werden die Schüler im Herbst ein drittes Mal auf die Streuobstwiese von Christian Schmid spazieren. Dann, um Äpfel zu sammeln, zu entsaften und zu genießen.lms/