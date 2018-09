Ein Trip ins bunte Nirgendwo

Berlin. Es ist die wohl schrägste Serie des Jahres: Die neue Netflix-Reihe „Maniac“ hat die Optik eines Drogentrips, steckt voll schwarzem Humor und ist gespickt mit Anspielungen auf Science-Fiction-Hits wie Stanley Kubricks „2001“. Der Streamingdienst Netflix zeigt von heute an die komplexe Geschichte über eine Gruppe junger Leute, die als Versuchskaninchen bei einem Pharmaexperiment mitmachen.

Die Hauptrollen in der Sci-Fi-Serie, die im New York einer nahen Zukunft angesiedelt ist, spielen die „Oscar“-Preisträgerin Emma Stone („La La Land“) und Jonah Hill („Wolf of Wall Street“).

Mit hellblondem Haar verkörpert Stone die junge Annie, die unter dem zerrütten Verhältnis zu ihrer Familie leidet und haltlos durch die Stadt taumelt. Owen (Jonah Hill) stammt aus einer reichen Familie, doch er ist angeblich schizophren und kann sein Leben als reicher Erbe nicht genießen.

Bei einer klinischen Studie begegnen sie sich: Der Arzt James K. Mantlerey (gespielt von Jennifer Anistons Ex-Mann Justin Theroux) will mit bewusstseinserweiternden Pillen jeglichen seelischen Schmerz ausmerzen, doch das Experiment geht schief und die Teilnehmer taumeln durch bunte Fantasiewelten, die sie als real empfinden.

Irgendwann sehen die Probanden alles Mögliche, zum Beispiel einen violetten Plüsch-Koala beim Schach im Park: Dr. Mantlereys Droge ist alles andere als harmlos, und der Doc nimmt es bewusst in Kauf, dass seine Probanden verrückt werden. Alles nur, um seiner dominanten Mama zu beweisen, dass er ein ernstzunehmender Wissenschaftler ist.

Ob es ein Zufall ist, dass die Firma des Muttersöhnchens „Neberdine“ heißt, ein Name, der an das verhängnisvolle Unternehmen „Cyberdyne Systems“ aus der „Terminator“-Filmen erinnert? Es ist bei weitem nicht das einzige Filmzitat in der Serie – Mantlereys Firmencomputer mit dem hochemotionalen Eigenleben etwa lässt den legendären „HAL“ aus dem bereits erwähnten Klassiker „2001“ alt aussehen.

„Maniac“ basiert auf einer gleichnamigen norwegischen Serie aus dem Jahr 2014, hat sich jedoch weit von der Vorlage entfernt. Die Netflix-Adaption ist eine starbesetzte Science-Fiction-Story über gesellschaftliche Utopien und persönliche Träume, ein optisch furioses Feuerwerk, das dem Zuschauer Experimentierfreude, Aufmerksamkeit und Mitdenken abverlangt, aber auch mit großartigen Kulissen und glänzend aufgelegten Hauptdarstellern punkten kann. ski